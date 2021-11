Onderzoeksschip in Harlingen gebouwd voor 13 miljoen: ondiep voor het Wad

Projectleider Feico Hoogeveen van de RV Wim Wolff: "Het is hier eigenlijk wekelijks een status maken van waar we staan, wat er is veranderd, zijn we zwaarder, zijn we lichter en waar ligt het zwaartepunt van het schip. De gemiddelde diepgang kan wel een meter zijn, maar als 'ie achter nog steeds 1.20 meter ligt dan is dat nog te veel."

Noord-Nederland

Het is echt een schip dat wordt gemaakt in Noord-Nederland, zo maakte Thecla Bodeweges van de gelijknamige werf duidelijk. Onder het dek is alles al zo gemaakt dat er in de toekomst redelijk makkelijk overgeschakeld kan worden naar een motor die geen uitstoot heeft.