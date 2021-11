Aris Leeuwarden ook in Amsterdam te sterk voor Apollo

Op vrijdagavond waren de Leeuwarders in de BNXT League ook al te sterk voor de ploeg uit de hoofdstad met 95-75.

Comeback

Aris begon ook dit keer de wedstrijd weer goed. Na het eerste kwart stond er al een ruime voorsprong op het scorebord: 8-20.

Dat gat verdween in het kwart echter als sneeuw voor de zon. Aris ging slordig om met het balbezit en kwam bijna niet tot scoren. Met een minimale voorsprong van 30-31 gingen de Friese basketballers aan de thee.

Spannend

Ar'mond Davis en Ryan Logan namen Aris na de rust bij de hand. Daardoor kregen de Leeuwarders een gat van zes punten te pakken. Maar ook dit keer kwam Amsterdam terug en pakte de thuisploeg zelf de voorsprong: 51-50.

In het laatste kwart ging het op en neer, maar in de laatste drie minuten kon Aris toch afstand nemen van Apollo. De ploeg van Vincent van Sliedregt won uiteindelijk met 72-77. Davis werd met 22 punten de topscoorder aan de kant van Aris.

Toppoule

Aris staat nu op de derde plaats in de BNXT League. De ploeg heeft als doelstelling om in de eerste seizoenshelft bij de top vijf te eindigen. Daarmee komen ze in de tweede seizoenshelft in de winnaarspoule met de top vijf van België.