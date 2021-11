Te hard rijden, ongeldig rijbewijs en openstaande boetes: politie neemt auto bestuurder in beslag

Het incident gebeurde op de A7 tussen Frieschepalen en Drachten. De bestuurder reed 128 kilometer per uur, waar 70 in verband met werkzaamheden de maximale snelheid was.

700 euro aan verkeersboetes

Toen de politie de bestuurder aan de kant van de weg zette, bleek dat het rijbewijs van de bestuurder ongeldig was. Bovendien had de bestuurder nog 700 euro aan verkeersboetes openstaan. De politie heeft daarom maar besloten om de auto van de bestuurder in beslag te nemen.