Provincie wil Alliander 75 miljoen euro lenen

Het bedrijf vraagt opgeteld 600 miljoen van de aandeelhouders. Dat zijn provincies en gemeenten in Nederland. Volgens gedeputeerde Friso Douwstra geeft dat rendement voor de gemeenschap: "Met alle problemen die er zijn hebben ze een injectie nodig. Er moet geïnvesteerd worden en daar is geld voor nodig."

"Risico's klein"

Volgens Douwstra zijn de financiële risico's klein. "Het klopt financieel en dit risico is niet groot. We zijn continu in gesprek, want het gaat echt om grote vraagstukken. Hebben we genoeg stroom?"

Inmiddels is het geschil dat de provincie en het netwerkbedrijf hebben nog niet opgelost. Het gaat om een lening van 32 miljoen euro uit de jaren '90. Daar betaalt het bedrijf veel rente over en het bedrijf wil het daarom op 1 december oplossen. De provincie wil dat niet, want het levert jaarlijks 2,5 miljoen euro rente op. Mocht Alliander de lening op 1 december af willen lossen, dan loopt dat uit op een juridische procedure, zo staat in een brief aan de Staten.