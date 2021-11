Opvang van statushouders moet beter geregeld worden in Fryslân: te weinig woonplaats

Volgens burgemeester Fred Veenstra zijn er ongeveer 500 statushouders die woonplaats nodig hebben in Fryslân. Het gaat misschien ook om huishoudens, maar Veenstra weet niet hoeveel dat er zijn. Fryslân loopt achter met het geven van onderdak, maar volgens Veenstra geldt dat ook voor de rest van Nederland. "We weten dat de regering, en het COA ook, steeds zeggen dat er in Nederland ongeveer 11.000 mensen wonen die een status hebben, die in ons land mogen blijven, die mogen inburgeren en een plaats moeten vinden in de gemeenschap. Die mensen moeten ook een huis hebben."

Verdeling

Omdat er ook veel starters zijn die op zoek zijn naar een huis, is er voor elke gemeente een verdeling nodig. "Elke gemeente weet wat ze te doen staat om deze mensen onderdak te bieden. Dat doen we in samenwerking met de woningbouwverenigingen, met de corporaties. Maar we zien dat er voor Nederland, voor Fryslân, in zijn algemeenheid, een probleem op de woningmarkt is. Er zijn te weinig huizen voor starters, er zijn te weinig huizen voor statushouders, dat moeten we zien op te lossen."

Containerwoningen

Zo is Leeuwarden op het moment bezig met containerwoningen. "Leeuwarden heeft de grootste uitdaging in de huisvesting van statushouders", zegt Veenstra daarover. "Ik kan het me voorstellen dat Leeuwarden op deze manier naar een oplossing zoekt." De burgemeester denkt echter niet dat het voor iedere plaats de oplossing is. "Ik denk niet dat het handig is als je in een heel klein dorp een stapel containerwoningen neerzet."

Nieuwe starterswoningen zullen pas over een tijd komen. "Het is geen kwestie van een paar maanden, daar moeten we echt langer de tijd voor nemen." De Vereniging van Friese Gemeenten zal daarvoor contact opnemen met de provincie. "Daarna moeten we het overleg aan met alle betrokken partijen."