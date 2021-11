Operaasje Fryske Flagge: Rixt Anna Bos werkt als nanny in Londen

Rixt Anna Bos (28) uit Jonkersland woont al 5 jaar in Londen. Op de achtergrond horen we een kind geluid maken: het is één van de kinderen waar ze op past.

Ze begon in Londen als au pair. "Dan pas je 5 uurtjes op de kinderen", zegt Rixt Anna. Inmiddels woont ze niet meer bij het Engelse huishouden in en is ze nanny geworden: "Dat is fulltime op de kinderen passen."

Hard werken

"Ik werk van acht tot zes. Als ik kom, zijn de kinderen al druk bezig zich klaar te maken voor de dag. Om zes uur kan ik ze bij de ouders achterlaten", zegt Rixt Anna. De familie heeft drie kinderen. De oudste twee gaan naar school en de peuteropvang. De jongste is net één jaar oud en die is nu bij Rixt Anna.

"Hard werken is het wel", zegt ze. Maar ze heeft al meer ervaring: eerder was ze au pair in Frankrijk, ook bij een Engelse familie. "Ik was toen op zoek naar werk voor de zomer. Ik heb het altijd al leuk gevonden om met kinderen te werken, maar ik heb er niet voor gestudeerd. Dan kom je al gauw bij een baantje als au pair, daar heb je geen studie voor nodig."

"En ik dacht: een zomer in Frankrijk kan nooit kwaad." Bovendien wilde ze na haar studie niet direct op kantoor werken. "Mijn Engels was wel goed. Op zich zou het mooi zijn om naar een warm land te gaan, maar die taalbarrière is wel moeilijk, omdat je ook bij de familie in wilt wonen."

Hoge huur

De huur in Londen is hoog, maar toen ze bij de familie woonde kon Rixt Anna daar mooi wonen. "Ik ben nog een half jaar langer gebleven. Zo begin je ook wat een sociale kring op te bouwen." Op die manier kon ze zich daar langzaam nestelen. Ze werkt er, doet er aan sport en heeft een Britse vriend met wie ze nu net samenwoont.

Terug naar Fryslân

Met haar vriend is ze ook al in Fryslân geweest. Volgende week zal ze ook de oversteek naar Fryslân maken. "Mijn broer en zijn vriendin verwachten een kindje", zegt Rixt Anna. En dan gaat natuurlijk ook haar vriend mee.