Tientallen gaten gegraven op begraafplaats Boksum, politie zoekt getuigen

Iepema schrok ervan: "Ik dacht: wat is dit? Is hier een mol geweest? Maar op een bepaald moment zag ik overal gaten en plaggen die uit de grond gehaald waren, het was een ravage."

Metaaldetector

Naar alle gedachten is er iemand met een metaaldetector bezig geweest. "Ik vond een stuk ijzer en toen dacht ik: waar komt dat stuk ijzer nou vandaan? Maar toen viel het kwartje: ze zijn met een metaaldetector aan het zoeken geweest", zegt Iepema.

Volgens Iepema gaat het niet om een paar gaatjes. "Er zijn meer dan veertig, misschien wel honderd gaten. Het hele kerkhof is overhoop gehaald. De mensen moeten uren bezig zijn geweest, of ze moeten met een grote groep zijn geweest."

Kerkbestuur doet aangifte

Het kerkbestuur heeft inmiddels aangifte gedaan van de vernieling. "Ook om andere kerkhoven te waarschuwen: hou het in de gaten, want wie weet komen ze ook op andere plaatsen."

Iepema begrijpt niet waarom dit is gedaan. Hij vindt het asociaal. De politie zoek getuigen. Die kunnen zich melden via 0900-8844.