'Testen voor Toegang' op Waddeneilanden komt woensdag weer op gang

Testaanbieder Alegria Health was gestopt met het testen op de Waddeneilanden omdat het niet meer rendabel was. De testaanbieders worden betaald op basis van afgenomen tests.

De waddengemeenten hebben nu een deal bereikt over dat Alegria samen met een andere aanbieder, Lead Healthcare, toch door kan gaan met het testen op de eilanden.

Deal

Volgens Van Gent is het bijna een wonder dat er een deal bereikt is. De deal is tot stand gekomen onder 'drang en dwang' omdat het voor de bedrijven nog steeds niet rendabel is.

De waddengemeenten hebben druk uitgeoefend op het Ministerie van Volksgezondheid en Stichting Open Nederland om de bedrijven zover te krijgen. Daardoor zouden de teataanbieders nu toch 'hun maatschappelijke verantwoording willen nemen'.

Terschelling duurt langer

Later op dinsdag zal het weer mogelijk zijn om afspraken te maken voor het testen op de Waddeneilanden. Woensdag worden de eerste testen op Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland weer afgenomen. Op Terschelling kan het iets langer duren voordat ze er klaar voor zijn.