MCL schaalt op: twintig bedden voor COVID-patiënten

De werkdruk bij het personeel in het MCL is momenteel hoog, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Er is een tekort aan personeel op de spoedeisende hulp en op de intensive care.

Het is echter niet duidelijk of de bedden allemaal gebruikt worden door coronapatiënten. "Het is een wisselend beeld van patiënten. Wanneer er een bed vrij komt, overleggen we dat met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dan wordt besloten wie een bed nodig heeft, en welk ziekenhuis een bed kan aanbieden."

Zorg uitgesteld

De stijging van het aantal coronapatiënten dreigt ook consequenties te hebben voor andere zorgtaken. Voor patiënten van de afdeling cardiologie en oncologie bijvoorbeeld, die nu te maken hebben met uitgestelde zorg.

Het ziekenhuis was momenteel druk bezig de zorg in te halen die was uitgesteld vanwege de vorige coronagolf. Nu de cijfers opnieuw oplopen kan zorg opnieuw worden uitgesteld, zegt een woordvoerder. "Nu valt het nog mee, maar als we alle zeilen bijzetten op de coronazorg, heeft dat effect op andere zorg. En worden we gedwongen om keuzes te maken."

Personeelstekort

Een nieuwe golf van coronabesmettingen is ook zwaar voor het personeel. "Op de Spoedeisende Hulp en Intensive Care bijvoorbeeld hebben we een tekort aan personeel. Daar is het extra druk. Dus voor de mensen die er werken is het erg hard aanpoten."

"Van onze artsen begrijp ik dat ongevaccineerden een meerderheid vormen onder de coronapatiënten", zegt de woordvoerder. "Wij doen ons uiterste best om iedereen te helpen. Als je ons wilt helpen, hou je dan aan de maatregelen en haal alsjeblieft dat vaccin als je nog niet gevaccineerd bent."