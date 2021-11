GGD krijgt regie bij boosterprikken in verpleeghuizen

Bij de KwadrantGroep zijn bijvoorbeeld al meer dan honderd bewoners en medewerkers ziek. De broosterprik moet mensen meer bescherming geven tegen het virus.

Afgelopen jaar sprongen de verpleeghuizen zelf bij met het zetten van de prikken. De overheid wil nu dat de GGD's het doen, zodat er een beter overzicht blijft. Niels van Mourik van de GGD Fryslân begrijpt dat verzoek. "Het is goed dat de regie bij de GGD ligt, maar het is niet de bedoeling dat wij het als enige doen."

Geleerd van vorige campagne

Volgens Van Mourik is er geleerd van de vaccinatiecampagne van begin dit jaar. "Het is veel werk voor de huisartsen en zorginstellingen. Nu krijgt de GGD dus de regie, maar we zetten niet alle prikken. Woensdag overleggen we met de zorginstellingen over de aanpak."

Afhankelijk van landelijk beleid

Branchevereniging ActiZ vindt dat bewoners en personeel van verpleeghuizen niet tot december of januari kunnen wachten op een boosterprik. Zij willen sneller actie. "Maar dat ligt niet bij ons", zegt Van Mourik. "Als het RIVM en het ministerie zeggen dat de prikken in januari niet gezet kunnen worden, kunnen wij dat niet eerder doen. We zijn afhankelijk van landelijk beleid."

De GGD Fryslân was wel ingesteld op de rol die ze nu krijgen. "Maar we hadden gedacht dat we iets meer tijd hadden. We moeten nu vlug schakelen Het probleem zit hem vooral in het personeel dat we nodig hebben. Mensen om de prikken te zetten, om de registraties te doen. Daar zijn we nu met man en macht mee bezig."

Het is niet de enige drukte bij de GGD: het aantal mensen dat zich wil laten testen op het coronavirus neemt ook erg toe. Vier van de vijf testlocaties van de GGD Fryslân zitten dinsdag vol.