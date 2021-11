Burgumer makelaar gelooft niet zo in 'biedlogboek': "Sjoemelen kan nog steeds"

Met een biedlogboek zouden kandidaatkopers achteraf kunnen zien wat anderen hebben geboden op een huis. "Ik geloof net dat it helpt", zegt Kingma. "Er zal wel eens wat worden gesjoemeld, maar zo'n 'biedlogboek', dat je na afloop kunt zien wanneer welk bod is gedaan, is ook weer te 'besjoemelen'."

'Markt met rust laten'

Kingma noemt het daarom werkverschaffing. "Ze bedenken allemaal regeltjes om iets te voorkomen, maar je moet de markt ook een beetje met rust laten."

Volgens hem is het nu druk op de woningmarkt en daar komt het probleem vandaan. "Maar dat ebt ook wel weer weg. Ik zie de noodzaak hier niet van in. Ik vind het eigenlijk werkverschaffing."

20.000 overboden

Kingma noemt het voorbeeld van een huis waar 20 bezoekers voor waren, maar slechts een bod op is uitgebracht. "Word je er gelukkig van dat jij de enige bieder blijkt te zijn en dat je 20.000 hebt overboden?"