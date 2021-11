Zaak-Adonay: 60 en 120 uur werkstraf voor instructeurs Lemster zwembad

'Gewenningslessen'

Adonay Berhe uit Eritrea was nog maar een paar maanden in Nederland bij zijn moeder, toen hij op 6 februari 2020 zijn eerste zwemles had. Het zwembad Ny Sudersé in Lemmer verzorgde 'gewenningslessen' voor kinderen van basisschool De Cocon uit Balk, zodat ze rustig in aanraking konden komen met water.

De Cocon is een school voor asielzoekers en statushouders.

De 11-jarige Adonay zat in een groep kinderen die allemaal hun eerste les hadden. Volgens moeder Merhawit Kidant mocht zij van de school niet mee naar het zwembad. Hoewel niet duidelijk wat er precies is gebeurd, is wel duidelijk dat in het zwembad een drama heeft afgespeeld.