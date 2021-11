Topdrukte bij testlocaties GGD: vier van de vijf zitten vol

Daarom is er alleen op de GGD-locatie in IJlst nog plek. De GGD hoopt de capaciteit op korte termijn wel uit te breiden. "'s Ochtends eerder open, 's middags later dicht. Dan kunnen we meer tests op een dag doen, zonder dat we extra personeel nodig hebben."

Het betekent wel dat de prikmedewerkers langer moeten werken. "Het vraagt wel wat van onze medewerkers, ja. Dat is wel een ding."

Nieuwe testlocaties

Daarom wil de GGD het liefst extra personeel zoeken en binnenkort extra testlocaties openen. "In Dokkum en in de omgeving van Donkerbroek. We zijn aan alle kanten aan het opschalen."

Momenteel zijn er dus vijf testlocaties: in Leeuwarden, IJlst, Drachten, Kollum en Heerenveen.