Weststellingwerf wil mensen helpen die door gasrekening in de problemen komen

Doordat de gasprijzen in korte tijd zo zijn gestegen, krijgen sommige huishoudens het zwaar, is de boodschap van het college van Weststellingwerf. Inwoners die in de problemen komen door de combinatie van hogere energieprijzen, een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen, moeten daarom steun krijgen van de gemeente, vinden de fracties van SDW en GrienLinks.

Isolatie

Volgens verantwoordelijk wethouder Marika Rikkers zouden ook de Voedselbank en Stichting Leergeld moeten helpen. Daarnaast kan de bijzondere bijstand worden gebruikt.

De VVD vindt dat betere isolatie van huizen moet helpen. Daarvoor is een budget van anderhalve ton beschikbaar in 2022. Wanneer mensen daar een beroep op kunnen doen, wordt later bekendgemaakt.