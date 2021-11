Nog steeds onenigheid over hoogte Werelderfgoedcentrum

Vishandel Sterkenburg en restaurant Schierzicht hebben ook bezwaar gemaakt. Deze twee bedrijven hebben geen problemen met de hoogte van 16,5 meter, maar maken zich wel zorgen over de parkeergelegenheid. Ze vragen zich af of er wel genoeg parkeerplaatsen worden aangelegd.

Zeehondencentrum en expositieruimte

In het Werelderfgoedcentrum komt onder meer het zeehondencentrum uit Pieterburen. Verder komt er een tentoonstellingsruimte en sanitaire voorzieningen voor kanovaarders. Het havenkantoor neemt ook intrek in het gebouw, dat geheel van hout wordt. Er wordt rekening gehouden met 150.000 bezoekers per jaar.

Er wordt al meer dan drie maar gesproken over het ontwerp van het gebouw, en dan met name over de hoogte. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.