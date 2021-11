Tentoonstelling in centrum Leeuwarden om huiselijk geweld een gezicht te geven

Eljak vindt de tentoonstelling geweldig, maar het doet haar ook wel wat: "Het brengt ook wel wat terug. Als omstander kijk je anders naar een verhaal dan wanneer je er zelf in zit. Je denkt wel: goh, dat heeft moeilijk moeten zijn, want je weet wat het is."

De tentoonstelling is nog tot 1 december te zien in Leeuwarden. Er zullen ook tentoonstellingen in Dantumadiel, De Fryske Marren, Heerenveen, Smallingerland en Súdwest-Fryslân zijn. Daarna reist de tentoonstelling verder door Nederland.