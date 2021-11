Nieuwe vaccinatielocatie in de Sionsberg opent in november

"Het is zo dat binnenkort de mensen van 80 jaar en ouder worden uitgenodigd voor een derde prik. Om dit zo dicht mogelijk in de buurt te kunnen doen, leek het ons een goed idee om weer een locatie in Dokkum te openen", zo legt olanda de Jong van GGD Fryslân uit.

Personeelsbezetting nog niet rond

Ook mensen die zich niet niet hebben laten vaccineren, kunnen terecht bij de priklocatie: "Niet alleen de 80-plussers, maar ook mensen die in Dokkum en omgeving wonen en die zich toch willen laten vaccineren, kunnen er op afspraak terecht", zegt De Jong.

Volgens De Jong kunnen er zo'n 260 mensen per dag geprikt worden, maar dat kan nog niet direct. "Wij proberen in ieder geval vanaf 22 november open te zijn en zoveel eerder als mogelijk is. De inrichting is bijna klaar, maar we moeten het nog rond krijgen qua personele bezetting."