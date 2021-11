Organisaties Sinterklaasintocht Sneek en Franeker: geen plan B

In Sneek is het de bedoeling om Sinterklaas, zoals gewoonlijk, na de landelijke intocht bij de Waterpoort op te wachten. Vanaf daar zal hij een rit door de stad maken. Herbert de Vries van de Sint Nicolaascommissie: "We roepen de mensen op om afstand te houden en om zich goed te verspreiden. De route is groot en er is veel ruimte, dus dat kan."

In Franeker durft de organisatie het nog niet aan om de Sint bij de Turfkade op te wachten. Theo Smit van Stichting Sinterklaasintocht Franeker: "Wij zullen à la Prinsjesdag een rondrit door de stad doen."

Alternatieven

De Vries uit Sneek: "Plan A was al ingewikkeld om te maken. We moeten heel veel verkeersregelaars, beveiligers en alles eromheen regelen." Er zouden intussen al 15 versies van het draaiboek zijn. Ook in Franeker zijn er geen alternatieven, zegt Smit.

Maatregelen

Volgens de organisatoren zijn er nog altijd veel maatregelen waar de organisatie rekening mee moet houden. Zo mag er nog niet weer met snoepgoed gestrooid worden. In Franeker worden vrijwilligers gevraagd naar een QR-Code. Beide mannen zijn blij dat er dit jaar weer meer kan dan afgelopen jaar. Toen waren beide intochten alleen digitaal te volgen.