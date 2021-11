Viool van Drachtster Evert 'Pierewiet' duikt na 80 jaar weer op

"Johannes Pultrum van Houtigehage belde ons. Hij zei dat hij wat voor ons had. En dat was dus de viool", zegt Douwe de Graaf, vrijwilliger bij Smelne's Erfskip. Hij is auteur van meerdere boeken over de historie van Smallingerland en schreef wel over Pierewiet.

Evert van der Brug (1892-1969) was in de crisisjaren voor de oorlog straatmuzikant en ging met zijn viool bij de deuren langs om geld te verdienen met muziek. Het nummer leerde hij van een oude grammofoonplaat.

"De viool was niet in zo'n beste staat. De snaren en de strijkstok waren kapot en ook de kist zag er niet uit, maar het hout van de viool was nog wel prima." Het is neit bekend hoe het muziekinstrument bij de familie Pultrum kwam. "Johannes zijn vader had gezegd dat het om de viool van Evert ging. Ik ben er bijna emotioneel van. Mijn vader kende hem goed."

De viool krijgt een plekje in Museum Drachten, waar het naast de accordeon van straatzanger Pije Rasp kan liggen.