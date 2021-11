Commissaris Brok: "Verhaal halen moet op Provinciehuis, niet bij bestuurders thuis"

De groep uit Aldtsjerk had vragen over de nieuwe regels aangaande het evenementenbeleid van de provincie. Zelf zeggen ze dat ze bang waren voor de organisatie van hun dorpsfeest, zegt Ype Jacob de Bries die er ook bij was: "Douwe woont hier in het dorp, en wij kennen hem wel een beetje. Wij maakten ons zorgen en hebben hem daarom om een toelichting op de plannen gevraagd."

"Dat kan gewoon niet"

Commissaris Arno Brok is niet te spreken over de actie: "Als mensen verhaal willen halen, zijn ze van harte welkom op het Provinciehuis. Geen probleem. Dat hebben we ook laten zien in het verleden, dat iedereen hier welkom is. Maar niet bij iemand thuis. Dat kan gewoon niet."

Volgens De Vries ging het echt niet zo slecht woensdagavond. "We zijn niet met de hele groep naar hem toe gegaan. Er is een geweest die bij hem heeft aangebeld. Die heeft gevraagd of wij in gesprek konden. Er is geen seconde sprake geweest van intimidatie. Je kent elkaar, dan vind ik het geen probleem dat iemand bij hem thuis aanbelt om te vragen of hij er tekst en uitleg kan komen. Daarom hebben we het op deze manier gedaan."

Hoogland aan het woord

In het audiofragment van woensdagavond is te horen dat gedeputeerde Hoogland zegt dat de jongeren zich niet hoeven te schamen, en dat het goed is dat ze zijn langsgekomen. Die woorden staan haaks op de woorden van de commissaris.