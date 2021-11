Meer dan 110 besmettingen bij Kwadrantgroep: "Echt heel zorgelijk"

Verspreid over vier woonzorglocaties zijn 20 cliënten besmet met het coronavirus en in de thuiszorg en huishoudelijke hulp nog eens 25 mensen. Het gaat om de Skûle in Metslawier, Dongeraheem in Dokkum, Talmahûs in Feanwâlden en locatie Parkhoven in Leeuwarden. Daarnaast hebben dus 69 personeelsleden het virus opgelopen.

"De aandacht verslapt"

Jan Maarten Nuijens uit zijn grote zorgen over de huidige cijfers. "Dit is zeker zorgelijk, de aandacht voor corona in de samenleving verslapt, ook draagvlak in de samenleving wat betreft vaccinatie is aan het afnemen. Daar komt bij dat de effectiviteit van het vaccin lijkt af te lopen, dat maakt eigenlijk dat het heel zorgelijk is."

Nuijens over gevaccineerde cliënten en medewerkers: "Wat wij wel zien is dat mensen die gevaccineerd zijn minder ernstig ziek zijn. De mate van besmettingen lijkt alleen niet minder te worden." Daarmee doelt Nuijens op het aantal positieve tests wat de afgelopen weken weer door het dak schiet. Er lijkt dan ook weinig ruimte voor minder maatregelen. "Bezoek moet weer mondkapjes op. In geval van besmettingen, worden afdelingen waar cliënten met dementie worden verpleegd cohort geplaatst. Daardoor kan die groep mensen in quarantaine blijven en besmetten zij geen andere bewoners.