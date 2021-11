Tomke bestaat 25 jaar; makers vieren trots het jubileum

Toen hij er 25 jaar geleden aan begon, had hij niet gedacht dat ze nu het 25-jarige jubileum zouden vieren. "Bijzonder hè, wie had dat gedacht."

De Afûk vroeg hem destijds om een tekening te maken. "Alian Akkermans vroeg me, ze werkte bij de Afûk en kende me omdat we in hetzelfde dorp wonen. De vraag was of ik een mannetje wilde tekenen van een jaar of drie, vier. Ik maakte een paar tekeningen en de beste hebben ze gekozen."

Niet ouder, wel iets veranderd

Tomke is niet ouder geworden, maar er is wel iets veranderd in de loop der tijd. "De proporties zijn veranderd. Als je de eerste en de laatste tekening naast elkaar legt, zie je duidelijk verschil. Ze hebben al eens tegen me gezegd dat het hoofd van Tomke niet groter moest worden."

Hij vindt het altijd nog leuk werk om te doen. "Het verveelt me niet en ik kijk er ook altijd weer naar uit." Als de verhalen klaar zijn, gaat hij aan de slag. "Ik zoek het leukste moment uit en maak er een tekening bij. Voor één aflevering maak ik zo'n 15 tekeningen. Dus reken maar dat ik drie dagen werk heb voor een aflevering."

Als Tomke nog 25 jaar doorgaat, is Klazenga erbij. "Daar teken ik voor."