Rijk steunt woningbouw op Waddeneilanden met 4,5 miljoen euro

Dat komt neer op 22.500 euro per woning, daar koop je amper een garagebox voor. Bovendien zijn er vijf Waddeneilanden die allemaal een deel van dat geld wille hebben. Hoe gaan ze dat aanpakken?

"De verschillende eilanden hebben verschillende plannen", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland, als woordvoerder van de Waddengemeenten. "De woningbouw is noodzakelijk omdat we graag personeel willen huisvesten en er is, net als in het hele land, een tekort aan woningen." De eilanden hebben verschillende projecten ingediend en op basis daarvan wordt het geld verdeeld.

Duurder

Het bouwen van een huis op de eilanden is duurder, omdat alle materiaal moet worden aangevoerd per veerboot. "Dat maakt het vijftien tot twintig procent duurder. Een deel daarvan kan met dit bedrag worden ingevuld."

Het gaat om woonhuizen, niet om vakantiewoningen. "Het kunnen flexwoningen zijn, woonzorgwoningen of reguliere woningen." Met het ministerie wordt besproken hoe het verder gaat.