GGD opnieuw naar eilanden om te vaccineren tegen coronavirus

Mensen die nog geen prik gehad hebben, krijgen zo toch nog een kans, zegt Jolanda de Jong fan de GGD Fryslân. Verder kunnen kwetsbare mensen die door ziekte niet goed reageren wat immuniteit betreft, ook een coronaprik halen bij de GGD op Ameland.

Op de andere datum, 29 november, kunnen tachtigplussers die op Ameland wonen een booster-prik komen halen. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging. Zestigplussers kunnen later ook langskomen voor een derde coronaprik.

Hoge vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad op Ameland is hoog. In heel Fryslân ligt dat cijfer gemiddeld op 78 procent. Daar zitten ze er op Ameland met 88 procent een flink stuk boven, zegt De Jong. Op Terschelling is het met een vaccinatiegraad van rond de 90 procent nog hoger. De Jong: "Misschien komen we op de eilanden wel bij de 100 procent uit."

Voor bewoners van de andere Waddeneilanden, Vlieland en Terschelling, komen er ook nieuwe vaccinatieronden. Maandag heeft de GGD overleg met Vlieland en deze week ook met Schiermonnikoog.