Drukte bij beveiligingsbedrijven; medewerkers ingezet om QR-codes te scannen

Volgens Harm de Jong, directeur van beveiligingsbedrijf SES Schaaf in Grou, komt vanuit het hele land de vraag naar beveiligers voor dergelijke controles.

"We leveren momenteel aan verschillende verenigingen", zegt hij. "Dat kan een voetbalclub zijn of andere sportverenigingen en evenementen in het land." Het bedrijf levert niet alleen apparatuur, maar ook mensen. "Het gaat nu vooral om personeel dat als controleur wordt ingezet."

Hij begrijpt dat verenigingen liever niet eigen mensen inzetten omdat het lastig kan zijn om bekenden de toegang te ontzeggen. "De beveiligers zijn ervoor opgeleid en het werkt anders als er iemand anders staat te controleren." Door de veranderende maatregelen verandert het werk voor zijn bedrijf ook.