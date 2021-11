Gruttoplan kan het veen, en daarmee ook het klimaat, helpen

Veen houdt veel CO2 vast: een van de grote aanjagers van de klimaatverandering. Kern van het aanvalsplan is het maken van grote, geschikte gebieden voor weidevogels met ook een geschikte waterhuishouding. Daarvoor zijn landelijk 34 gebieden in beeld.

De Zwagermieden met de boeren van de agrarische natuurvereniging it Kollumer Grien en de Noardlike Fryske Wâlden daaromheen lijkt een van de koplopers te worden. Staatsbosbeheer ziet kansen om hier een aantal zaken te combineren.

Nu is het nog zo dat veel water dat 's winters in en om het natuurgebied valt, weggepompt wordt. Als het 's zomers dan toch te droog is, wordt er water uit de boezem het gebied in gelaten.

Langer vasthouden

Een alternatief waar het Staatsbosbeheer nu op wijst, is dat je het water dat op de hogere zandgronden rondom het gebied valt, daar langer vast te houden in plaats van het weg te pompen. Dat water zakt dan langzamerhand weg en komt later als kwelwater weer boven in de lagere gedeeltes van de Zwagermieden.

Die constante kwelstroom kan de afbraak van het veen vertragen of tegenhouden. Boven wordt dat kwelwater onderweg verrijkt met mineralen die goed zijn voor bijzondere kruiden en bloemen. Verdere veengraslanden zijn ook goed voor de weidevogels, zoals afgelopen voorjaar wel bleek.