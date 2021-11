'Beschermde status Waddenzee biedt mogelijkheden tegen containerramp'

Het beleid tot nu toe is altijd geweest: eerst internationaal overleggen en dan verder kijken. Volgens de onderzoeksraad voor de veiligheid is er wel degelijk ruimte voor eigen maatregelen. Stalenburg: "Minister, dring erop aan dat die maatregelen worden genomen. We moeten alles doen om een tweede containerramp voor de kust van de Waddeneilanden te voorkomen."

Over het hoofd gezien

Stalenburg denkt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de speciale beschermde status van het Waddengebied altijd over het hoofd heeft gezien heeft. Daarom is dit nog niet eerder naar voren gekomen. Dit kan een aanknopingspunt zijn om wel met verregaande maatregelen te komen, waar door de Waddeneilanden en door de Provinsje Fryslân al heel lang om gevraagd wordt.

In gesprek gaan met minister

Gedeputeerde Staten moeten over deze zaak zo snel mogelijk in gesprek gaan met minister Barbara Visser van Infrastructuur en Milieu, vinden de statenfracties van de PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren.