Flyers halen dubbele cijfers tegen Mechelen

De ploeg van coach Mike Nason had iets goed te maken. Zaterdag werd in Luik met 5-0 verloren van Bulldogs. Die ploeg is samen met HIJS Den Haag koploper in de BeNe League.

Tegenstander Mechelen verloor zaterdag thuis met eveneens grote cijfers, 1-7 tegen HYC Herentals.