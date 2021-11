Eensgezindheid over elektriciteitsnet: Den Haag moet opschieten

Burgemeester Marga Waanders (Waadhoeke) kan zich wel vinden in de oproep van Tuininga. "De capactiteit moet omhoog, maar dat moet ook door de Rijksoverheid worden betaald. Uiteindelijk betalen we het zelf. Maar dat is ook niet erg, want het is nodig. Er moet worden geïnvesteerd."

Dat het morgen niet direct is geregeld, staat voor Waanders vast. "Je kunt vinden dat het morgen klaar moet zijn, maar dat lukt niet. Qua geld als qua uitvoering niet."

Waanders vertelt dat in haar gemeente een zogeheten 'onderstation' ligt waar gebruik van kan worden gemaakt. "Dat geeft in onze gemeentes mogelijkheden wat betreft het versterken van het net."

Niet direct geregeld

Mensen zijn min of meer veroordeeld tot een energieleverancier zoals Liander of Enexis, zegt Tieneke Clevering van waterschapspartij Water Natuurlijk. "Ik heb ooit een poosje bij Enexis aan de telefoon gewerkt. Soms kreeg ik mensen die het wilden opzeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Dan moet je bij een energiebedrijf zijn. Wat dat betreft is zo'n netwerkbedrijf een gek ding."

Clevering constateert ook dat het groter maken van de capaciteit op het stroomnet niet van de een op andere dag is geregeld. "Het kost tijd om zoiets aan te passen. Kijk ook maar naar wat er nodig is om riool of glasvezel aan te leggen. Maar nodig is het wel, want het netwerk is ontzettend verouderd."