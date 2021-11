Steenbergen zwemt naar EK-titel: "Kippenvelmoment"

Die bevestiging kwam er: haar voorsprong op de nummer twee, Barbora Seemanová (Wit-Rusland), wasm0,83 seconde. Katja Fain uit Slovenië werd derde op meer dan een seconde achterstand.

Snelle tijd zorgt voor extra druk

De 21-jarige zwemster uit Oosterwolde had zich met de snelste tijd geplaatst voor de finale. "Dat gaf wel vertrouwen. Maar het is wel een nieuwe dag en niet iedereen gaat altijd volle bak in de halve finale, dus het kan een vertekend beeld geven. Je weet wel dat er iets mogelijk is. Het geeft ook extra druk, al hoort dat er een beetje bij."