Handhaving Leeuwarden zit illegale afvalverzamelaars achter de broek

Er zijn ruim 35 voertuigen gecontroleerd. Daar zaten ook twee handelaren zonder vergunning bij. Soms wordt waardevol afval opgehaald en weer doorverkocht of uitgevoerd naar het buitenland. Op zaterdag is een illegale inzamelaar betrapt in de binnenstad. De persoon heeft de goederen weer moeten afgeven en er is een proces-verbaal opgemaakt. Ook is er een waarschuwing voor geluidsoverlast en de identificatieplicht gegeven.