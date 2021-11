Omrop TIP: 25 jaar Tomke, hoe gaat het nu met de allereerste voorleeskinderen?

Wie kent de avonturen va Tomke, Romke en Kornelia niet? De verhalen over Tomke en zijn vrienden bestaan dit jaar 25 jaar. Daarom heeft Omrop Fryslân een speciaal programma: Hoe hat it libben harren kleure? Programmamaker Feije van der Meer zoekt de kinderen op die 25 jaar geleden werden voorgelezen in één van de eerste Tomkeafleveringen.