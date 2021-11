Stichting wil discussie: "Vertekend beeld in onderzoek naar status Fries"

Voor 2014 werd er gebruikt gemaakt van een betere opzet, waarin werd beoordeeld hoe goed men écht was in het Fries, in plaats van hoe goed ze zelf vonden dat ze waren. Door dit verschil denkt Verf dat het vandaag de dag in de werkelijkheid wel eens aardig slechter kan gaan met het Fries dan in 2014, ondanks de positieve resultaten.

Maatschappelijke discussie

Volgens Verf komt het aan de ene kant door bezuinigingen op universiteiten dat dergelijk onderzoek niet meer wordt gedaan, en aan de andere kant doordat de Friese taal misschien minder maatschappelijk relevant wordt.