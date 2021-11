Mees Hoedemakers blij met winst Cambuur: "Dit was gewoon een machine"

Voor Mees Hoedemakers was het een historische seizoenstart. In de 22e minuut wist hij het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken. "Issa legt 'm klaar, dan is het met het linkerbeen rammen en kijken waar 'ie eindigt. Als de bal er dan zo in vliegt volgt er wel ontlading. Ik was super blij. Ik weet dat ik kan schieten, op de training gaat er ook wel eens een bal in."

Tegendruk

Cambuur krijgt niet lang voor het einde van de wedstrijd toch nog een tegengoal. "Het is echt zonde dat je die goal tegen krijgt. Zij gaan drukken, iemand gaat diep. Ik voel me wel verantwoordelijk voor die goal. Het is onnodig. Maar als het zo spannend wordt, dan is de ontlading ook groter", vindt de middenvelder.