Cambuur wint door prachtige goals van hekkensluiter PEC Zwolle

De eerste kans was voor PEC Zwolle. Een voorzet van Gervane Kastaneer werd net naast geschoten door Daischawn Redan.

Daarna was het aan Cambuur. Doke Schmidt dwong doelman Kostas Lamprou tot een redding met een hard schot. Schmidt leek daarmee Mees Hoedemakers geïnspireerd te hebben, want Hoedemakers probeerde het even later ook van afstand. Nu was het wel raak: de bal vloog er via de binnenkant van de paal in: 1-0.