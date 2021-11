Syb van Ottele in de fout tegen NEC: "Maar ik heb een goed signaal afgegeven"

"Om te winnen dan heb je nog meer geluk nodig dan je al had", vertelt Henk Veerman realistisch.

De spits moest vorige week plaatsnemen op de bank. Nu was Siem de Jong geblesseerd dus stond hij weer in de spits. Maar of dat volgende week weer zo is? "Of het goed genoeg is, zie ik volgende week wel weer."

Het is nu in ieder geval duidelijk wat Jansen van de Volendammer wil zien. "Dat heeft 'ie in de afgelopen twaalf interviews allemaal aangegeven", lacht Veerman. "Al die interviews heeft 'ie voor me laten afspelen."