VC Sneek weet weer wat winnen is: 3-2 tegen Peelpush

VC Sneek begon dramatisch aan de wedstrijd. Peelpush liep al snel uit na 3-13. Daarna vochten ze zich terug in de wedstrijd. Zo werd het zelfs 18-19. De inhaalrace was helemaal gelukt toen Sneek op 20-19 kwam. VC Sneek gaf daarna geen punt meer weg en won de eerste set: 25-19.

Moeilijke fase

De tweede set ging de hele tijd gelijk op. Deze keer viel het kwartje niet de kant op van VC Sneek. Het werd 24-26 voor Peelpush. Ook in de derde set had Sneek het moeilijk. Peelpush had al snel een voorsprong van een punt of vijf, zes. De Limburgers gaven die voorsprong niet meer weg: 17-25.

Sneek wilde de wedstrijd beslist niet verliezen en in de vierde set waren ze veel sterker dan Peelpush. Met 25-13 werd het 2-2 en dus was er een vijfde set nodig. Daarin kon Sneek de wedstrijd over de streep te trekken: 15-9.