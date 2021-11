Flyers hard onderuit in België: Luik veel te sterk

De wedstrijd moest wat op gang komen. Na de eerste periode was het nog steeds 0-0. Daar kwam in de tweede periode verandering in: Cas Staps maakt de openingstreffer voor de Belgen.

Grote achterstand

Even later moesten de Flyers weer een tegendoelpunt incasseren. Deze keer was Bryan Henry de doelpuntenmaker: 2-0. Vlak voor het einde van de tweede periode werd het ook nog 3-0. Bryan Kolodziejczyk kreeg de puck in de goal.

Dezelfde Kolodziejczyk maakt in de derde periode zijn tweede van de wedstrijd: 4-0. In de laatste minuut van de wedstrijd bepaalde Mitchell Graham Cook de eindstand op 5-0

Zondag spelen de Flyers weer tegen een club uit België. In eigen huis is Mechelen dan de tegenstander.