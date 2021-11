Heerenveen houdt punt over aan zwaar duel in Nijmegen

Het leek het eerste kwartier of Heerenveen nog niet helemaal wakker was, want NEC kon maar aanvallen. Met dank aan Xavier Mous, die drie keer redding bracht, was er echter geen schade.

Na een goed kwartier deed Heerenveen dan toch wat terug met een schot van Tibor Halilovic, maar ook NEC-keeper Mattijs Branderhorst kon redding brengen.

Met kansen van oud NEC speler Musaba en Halilovic kwam Heerenveen na de rust beter voor de dag. maar dat werd al snel verspeeld door Van Ottele. Hij wilde uitverdedigen maar leverde in bij Ali Akman. Na een 1-2 met Bruijn schiet hij die bal de verre hoek in.