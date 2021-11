HEA! De walvisvaarder uit Anjum

Willem Dijkstra scharrelt wat bij zijn huis in Anjum rond. Dijkstra is al zes jaar weduwnaar en komt de dag door met het huishouden, in de schuur frutselen en zo nu en dan een visje bakken. Hij is in zijn werkzame leven veel op zee geweest. Als baggeraar, op een booreiland, maar ook in de walvisjacht. Dijkstra maakt de laatste drie walvisvaarten in 1964 mee. Nog altijd vindt hij walvisvlees het lekkerste vlees dat er is.