Recensie: de slager als hogepriester tegen de massaconsumptie

Niet zomaar wat gerechtjes, zo vertelde artistiek leider Dirk Bruinsma van de Peergroup. Maar allemaal gemaakt met het vlees van een varken, die speciaal voor deze voorstelling was geslacht. En, zo benadrukte Bruinsma, alles werd gebruikt voor consumptie. Van vlees en organen, tot bonken. Niets werd weggegooid.

Visite in de slachtmaand

Vroeger een vast ritueel bij boeren. Ieder jaar in november, de slachtmaand, kwam de slager langs om een varken of koe te slachten. Familie, personeel en buren holpen dan mee. Om na afloop met elkaar op te eten wat niet bewaard kon blijven. Slachtvisite werd dat genoemd, zo vertelde oud-slachter Gerard Kwak uit Winterswijk, die bij ons aan tafel zat.

Hij heeft er een heel boek over geschreven. Hoe dier en mens toen veel dichter bij elkaar stonden. Hoe het varken, dat werd geslacht, bij leven vrij en tevreden kon rondlopen. Kwak vertelde verder dat sinds 1955 niet meer wordt thuisgeslacht. Maar op een enkele locatie, zoals de museumboerderij in Zelhem, wordt een slachtvisite nog nagespeeld. En deze maand dus ook in Burgum.

En dan mogen de gasten een koptelefoon opzetten en worden ze als varkens naar het slachthuis 'gedreven.' De eerdere centrifugehal van de voormalige zuivelfabriek. Daar ligt op een tafel de andere helft van het varken opgebaard. Zodat iedereen een indruk krijgt hoe zo'n dier er anatomisch uit zien. "En verhip ja, dat stukje heb ik net nog gegeten, toch."

De consumptiemaatschappij

Dan begint actrice Gonca Karasu door de speakers en in videobeeld op de tegelmuur met een verhaal over de consumptiemaatschappij. Hoe de kleine varkensboer na schaalvergroting een massaproducent werd. Hoe varkens tegenwoordig zonder gevoel of emotie worden gefokt. Hoe de dieren eerst stroomstoten krijgen voordat ze dood worden gemaakt. Hoe bij grote aantallen de dieren een lift in worden gedreven om na verstikking uiteindelijk als karbonade in een plastic bakje in de supermarkt te eindigen.

Deze boodschap wordt nog eens sterker, scherper, aangezet door de videoprojecties, de animaties en muziek. Hoe intelligent varkens wel niet zijn. Ze ruiken zes keer beter dan een hond. En lijken anatomisch zo op de mens dan hun hartklep mensen kunnen redden.

En net als ik denk, uit medelijden met het leed van varkens die alleen voor de slacht op de wereld worden gezet, dat ik nooit weer een stuk varkensvlees zal eten, komen twee slachters binnen. In zwarte kleren, witte schorten, grote messen. De beulen, dat is de eerste gedachte die in mij opkomt. Ik walg.

Wakker schudden

De Peergroup doet ook deze keer weer waar ze goed in is. Confrontatie. Wakker schudden. En dan komt een ander verhaal door de speakers. Dat er best een oplossing is voor de massaconsumptie en alle negatieve effecten die het met zich meebrengt. Dat die bij onszelf ligt.

Dat de macht van de grote supermarkten beperkt moet worden. Dat we terug moeten naar kleinere fokkers met scharrelvarkens. In plaats van opgesloten tussen koutstalen hekken. En terug naar de ambachtelijke slachters.