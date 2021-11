Genealogische Contactdag bij Tresoar en HCL in teken van de scheepvaart

Het evenement wordt georganiseerd door de Friese afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging, het Geanealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy, Stichting FAF en de beide archiefinstellingen.

De Friese Genealogische Contactdag wordt al sinds 1983 georganiseerd. De dag is bedoeld om informatie uit te wisselen over familiegeschiedenis en stamboomonderzoek. Er zijn tientallen standhouders. Ook het CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis) is aanwezig.

De dag is 's ochtends geopend door burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. In de depots van Tresoar en door de binnenstad worden diverse rondleidingen gehouden. Bij beide archiefinstellingen zijn twee lezingen: over skûtsjeskippers, trekschuiten en beurtschepen, meetonderzoek naar schepen en het Leeuwarder Schippersgilde.