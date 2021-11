Worsteling met QR-code: "Ouders dreigen kinderen van zwemles te halen"

Waarschijnlijk zouden kinderen tijdelijk stoppen en dat vindt Keizer als zweminstructeur niet wenselijk. "Het moet niet zo zijn dat kinderen tijdelijk stoppen met zwemles. Dat is een basisvaardigheid in een waterrijk land als Nederland. Als kinderen niet leren zwemmen, gebeuren er ongelukken. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Geen personeel en geld voor

Daarnaast zou een QR-controle extra werk betekenen. "Wij hebben als klein zwembad geen kassa of controlepost. Bovendien is er personeel tekort in het zwemonderwijs en hebben wij de financiële middelen niet om er speciaal iemand neer te zetten. Dus het is maar de vraag of je zoiets rond krijgt. Ik ben kaal, maar ik zit figuurlijk wel met de handen in het haar."