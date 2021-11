Harkemase Boys zet beveiligers in voor nieuwe coronaregels

Wie in de voetbalkantines wat wilde eten of drinken, moest de afgelopen weken al beschikken over een QR-code. Vanaf zaterdag moet het toegangsbewijs op meer plekken worden getoond: ook als mensen wat willen ophalen uit de kantine, naar de wc moeten of op het terras voor de kantine willen zitten.

"We kunnen en willen onze eigen vrijwilligers daar niet mee opzadelen", zegt Heeringa. "Dan krijg je discussies bij de ingang van de kantine, het terras en de kleedkamers."

Polsbandjes bij QR-code

Als alles volgens plan gaat, dan gelooft Heeringa dat het allemaal goed komt. "Het is niet heel bijzonder: de beveiligers zullen de QR-codes checken van mensen die naar binnen toe willen. Wie een code heeft, krijgt een polsbandje. Als je geen code hebt, dan mag je niet in de kantine of op het terras."

De voorzitter zegt dat dit voor het publiek geen probleem hoeft te zijn. "Dan moet je even bij een van de verkooppunten langs het veld een kopje koffie halen."