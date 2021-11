Friese vrijwilligers op 19 locaties bezig voor de Natuurwerkdag

"Het meeste betreft snoei- en onderhoudswerk", legt Wiebe Bouma van Landschapsbeheer Friesland uit. Deze natuurorganisatie is aangesloten bij het landelijke initiatief. "Maar je kunt ook bomen planten of geulen aanleggen. Het kan zowel bij dorpen als bij natuurgebieden."

De meeste vrijwilligers doen wel vaker mee aan de dag, zegt Bouma. "Het aantal mensen dat meedoet aan een klus is in Fryslân wel hoog. In totaal doen zo'n 8.000 mensen mee aan zo'n 500 klussen door heel Nederland."