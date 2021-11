Omrop TIP: Grutte Pier in FryslânDOK

Bij de 70-jarige herdenking van Kneppelfreed presenteert FryslânDOK in de maand november vier documentaires over Friese geschiedenis, taal en identiteit. De eerste is Bûter, brea en swarte bledsiden, over de schaduwkant van de Friese held Grutte Pier. Te zien op 6 november bij NPO2 en op 7 november bij Omrop Fryslân.