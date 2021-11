Friso Douwstra over Thialf: "Kamerleden weten dat de regering aan zet is"

De destijdse aandeelhouder wilde Thialf sluiten, zegt Douwstra. "Toen zeiden de hele Staten met een motie 'doe het niet', en daar heeft bijna iedereen voor gestemd. De gemeente wilde helpen, maar kon dat niet. De provincie kon dat wel. Dus als je kijkt naar Thialf, dan hebben we het juiste gedaan."

Douwstra vindt de vraag of de provincie Thialf wel of niet overeen moet houden niet meer zo belangrijk. "We hebben nu een situatie dat we erin zitten. Dus die vraag is water onder de brug, dat is geweest. We moeten nu zien hoe we zoiets moois voor de breedte en de topsport voor Fryslân kunnen behouden."

Christendemocratische waarden

Als gedeputeerde staat hij nog steeds fel achter de partij waar hij lid van is. "Ik ben lid van het CDA, met volle overtuiging. Als ik kijk naar wat er in dit land gebeurt, met een polarisatie en zeggen wat niet goed is, dan hebben we die christendemocratische waarden als naastenliefde, gedeelde verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid in ons land hard nodig."