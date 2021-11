TERUGBLIK: dit waren eerdere winnaars van de Gysbert Japicxprijs

2019 - Aggie van der Meer

Aggie van der Meer kreeg de prijs voor haar volledige oeuvre, dat volgens de commissie uniek in zijn soort is. Ze is de vierde bekroonde vrouwelijke schrijver sinds het bestaan van de Gysbert Japicxprijs.

2017 - Eppie Dam

Eppie Dam is naast dichter ook schrijver, vertaler en poëzierecensent. Hij was eerder leraar in het basisonderwijs. In 2017 kreeg hij de prijs voor de dichtbundel Fallend ljocht.

2015 - Koos Tiemersma

Koos Tiemersma kreeg de Gysbert Japicxprijs voor zijn boek Einum. Volgens de jury heeft Tiemersma met zijn boek de plattelandsroman opnieuw uitgevonden.