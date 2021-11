SC Makkinga mist niet-gevaccineerde vrijwilligers bij opening nieuwe kantine

In Makkinga ging dat over het algemeen goed: een vrijwilliger bij de ingang van het dorpshuis controleerde op het groene scherm bij de ingang. Maar sommige vrijwilligers, die ook hebben meegeholpen om de kantine op te knappen, zijn vrijdagavond thuis gebleven. "Zij zijn niet gevaccineerd en konden niet komen", zegt voorzitter Jan de Groot. "Dat is jammer."

Te weinig vrijwilligers

Maar hoewel de controle vrijdagavond goed verliep, roept de nieuwe maatregel ook vragen op. Op een zaterdagochtend hebben de vrijwilligers het ook druk met het schenken van thee, de koffie in de kantine, het materiaal en alle kinderen.

Het controleren op de QR-code komt daar nog bij. Door het tekort aan vrijwilligers zijn er normaal gesproken te weinig mensen om QR-codes te scannen.