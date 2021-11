Van den Belt tegen Van den Belt bij PEC Zwolle tegen SC Cambuur

Het is voor het eerst dat vader en zoon in competitieverband tegen elkaar spelen. Cambuur en PEC oefenen de laatste jaren wel tegen elkaar en dan speelde Thomas ook wel mee, maar in de eredivisie spelen is toch anders. Gerald: "In alle opzichten is het een heel belangrijke en spannende wedstrijd, voor ons als gezin extra."

"Het is speciaal"

Wie denkt dat het bij de familie Van den Belt deze week aan de eettafel maar over één ding ging, heeft het mis. Ze hebben het er niet zoveel over. Toch weten ze beide dat het wel bijzonder is dat ze tegen elkaar moeten. "Het is altijd wel speciaal", vindt Thomas.